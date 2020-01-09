أمير تبوك يسلم الوحدات السكنية للمستفيدين ويوجه بهدية خاصة للأسر المستفيدة

تبوك – البلاد

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بتقديم هدية خاصة من سموه للأسر المستفيدة من وحدات الإسكان التنموي،جاء ذلك خلال رعاية سموه أمس بديوان الإمارة حفل تسليم مفاتيح الوحدات السكنية من برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان البالغ لـ 635 أسرة بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وألقى مدير فرع وزاره الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل عطا الله المسعودي كلمة مؤكداً فيها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تواصل المشروعات الخاصة بالإسكان والمتعلقة بالإنسان لضمان تحقيق الحياة والعيش الكريمة للأسر والأفراد في بلادنا الغالية, منوهاً بالدعم والمتابعة المستمرة من سمو أمير المنطقة للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، الذي كان له الأثر البالغ في تغير مسارات عدة في برنامج الإسكان.

ثم تسلم سموه أول بطاقة متطوع في الإسكان التنموي بالمنطقة كما سلم مفاتيح الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي وكرم الجهات المشاركة من الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية. وقال سموه في تصريح صحفي: إن هذا اليوم يوم وفاء وفرح لأسر كريمة ستنتقل إلى سكن لائق بها ، مؤكداً سموه حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على أن المواطن يجب أن يعيش بمستوى لائق وهذا ما تقوم به وزارة الإسكان وذلك بإيجاد الفرص والخيارات المناسبة لكل مواطن في المملكة.



وأشاد سموه بجهود وزير الإسكان ماجد الحقيل, مؤكداً أن منطقة تبوك نالت نصيبها من تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وهو مؤشر جيد لتسارع العمل مشيراً إلى مساهمة الجمعيات الخيرية في مشاريع الإسكان بالمنطقة ومنها جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية وجمعية الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية والتي نفذت ما يزيد عن 2500 وحدة سكنية سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -.