أمير الشمالية يتفقد مشروع المركز الحضاري

عرعر- البلاد

‏تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ،أمس, مشروع المركز الحضاري بمدينة عرعر الجاري تنفيذه حالياً، وذلك في إطار جولات سموه التفقدية للاطلاع على نسب الإنجاز المنفذة بالمشروعات التابعة لمختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.

واطلع سموه على سير العمل في المركز الحضاري، ونسب الإنجاز المنفذة، مستمعًا من أمين المنطقة المهندس شمام الشمري لشرح وافٍ عن محتويات المركز الذي يتم العمل على تنفيذه على مساحة 202500 م2وبتكلفة إجمالية ” 66″ مليون ريال.

ووجه سموه بتعديل جميع المرافق في المركز بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما وجه سموه بإجراء تعديلات تناسب المرحلة الحالية والمقبلة, مؤكداً أهمية قيام أمانة المنطقة بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشروعات ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول.

ونوه سموه في ختام الجولة بما تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بسخاء للمشاريع التنموية بكافة مناطق المملكة بشكل متوازن.