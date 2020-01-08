11.4 مليون زائر لموسم الرياض

الرياض ـ خالد بن مرضاح

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن مواقع موسم الرياض وشتاء الرياض شهدت 11.4 مليون زائر.

وقال آل الشيخ إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة مع تجاوز الدخل المبدئي المباشر من فعالياته حاجز المليار ريال.

ويشهد الموسم نشاطاً ترفيهياً كبيراً وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات، استهدفت مختلف شرائح المجتمع التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية، لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض، بين الحفلات الجماهيرية، والعروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، إضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.