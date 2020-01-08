وزارة الثقافة تُطلق “سمبوزيوم طويق الدولي للنحت”

ويحضر في المناسبة نحّاتون من مختلف دول العالم، هم: كارول ترنر من أمريكا، و إيزابيل لانغتري من بريطانيا، و نيكولاي كارليخانوف من روسيا، و نيكولاي فليسيق من فرنسا، و هيروشي مياوتشي من اليابان، و أنطونيوس مايرودياس من اليونان، و بيتر بوريسوف من بلغاريا، و علي جبار من العراق، و مارينو دي بروسبيرو من إيطاليا، و ريناتو برونيلو من البرازيل، وخوسيه سانز من أسبانيا، و رافاييل ألكساندر من ألمانيا، و بيتر موقوسانو من رومانيا، و يانغ ليو من الصين، و بياو وانغ من تايوان، و فاليريان جيكيا من جورجيا، و ناجي فريد من مصر، و محمد بو عزيز من تونس .