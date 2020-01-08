وزارة الثقافة تُطلق “سمبوزيوم طويق الدولي للنحت”

الرياض : البلاد
تبدأ في العاصمة الرياض بعد غد الجمعة فعاليات “سمبوزيوم طويق الدولي للنحت” في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة الثقافة في الحي الدبلوماسي بالرياض، ويستمر من 10 إلى 30 يناير 2020م بمشاركة 20 فناناً من المملكة والعالم، من بينهم النحّاتان السعوديان عصام جميل وفيصل النعمان.
وسيتولى الفنانون تنفيذ منحوتات جديدة في حي السفارات ، مستوحاة من جبل طويق الشهير الذي يعد أحد أبرز المعالم الجغرافية في المملكة برمزيته ودلالته التاريخية، حيث سيطوّع الفنانون الرخام الأبيض ويصنعون منه أعمالاً تُحاكي الرمزية التاريخية لهذا المعلم الحضاري وتعبر عن روحه الأصيلة.