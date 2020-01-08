مواجهة نارية تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني

جدة- بدر النهدي

يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة” عند الساعة العاشرة من مساء يوم غدٍ الخميس 9 يناير 2020، قمة كروية إسبانية مرتقبة تجمع برشلونة بمنافسه أتلتيكو مدريد، في ثاني لقاءات كأس السوبر الإسباني، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية لأول مرة على مستوى القارة الآسيوية، خلال الفترة من 8-12 يناير الجاري، في حدث تنظمه الهيئة العامة للرياضة ضمن مبادرة استضافة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج “جودة الحياة”.

ويأمل برشلونة بقيادة مدربه فالفيردي استكمال مسيرة النجاح على مستوى البطولات المحلية هناك، إذ يدخل اللقاء بصفته حاملاً للقب البطولة “كأس السوبر الإسباني” حين تغلب على إشبيلية الموسم الماضي على استاد “ابن بطوطة” بالمغرب.

ويمتلك برشلونة الرصيد الأعلى من الألقاب على مستوى بطولة كأس السوبر، بحصده (13) لقبًا سابقًا، متقدمًا على منافسه التاريخي ريال مدريد الذي يملك 10 ألقاب، ويأمل النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة برصيد (13) هدفًا، والمتوّج بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته، استكمال نجاحاته الرائعة مع الفريق وتسجيل إنجاز آخر هذه المرة من أراضي المملكة العربية السعودية.

ويتربّع برشلونة حاليًا على صدارة الترتيب في بطولة الدوري الإسباني “الليغا” بفارق الأهداف عن منافسه ريال مدريد، وكان قد تعادل في آخر لقاءاته أمام إسبانيول في “ديربي” مدينة برشلونة، قبل أن يحط رحاله في جدة لخوض غمار كأس السوبر.

فيما يسعى خصمه العنيد أتلتيكو مدريد الذي يوجد للمرة الـ7 في منافسات كأس السوبر الإسباني، أن يكسر عناد الأعوام الـ5 الماضية ويحقق ثالث ألقابه في البطولة، حيث يعود آخر تتويج له إلى عام 2014، ويعقد الفريق آماله على النجم البرتغالي الصاعد جواو فيليكس والإسباني كوكي، وعلى أفكار مدربه الأرجنتيني المميز دييغو سيميوني.

وكان أتلتيكو مدريد قد كسب آخر مواجهاته في الدوري الإسباني لكرة القدم حين تغلب على ليفانتي بنتيجة 2-1، ليتمسك بالمركز الثالث في سلم الترتيب وبذات الرصيد النقطي لمنافسه إشبيلية صاحب المركز الرابع.