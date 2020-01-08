الرياضة

لاعبو برشلونة يؤدون تدريباتهم في ملعب الاتحاد

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       8 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- بدر النهدي

تصوير- محمد حزوب

أدي لاعبو برشلونة ، تدريباتهم على ملعب نادي الاتحاد، استعدادا لمباراة الغد أمام فريق أتلتيكو مدريد، بمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولويس سواريز.

وقد شارك في التدريبات جميع لاعبي برشلونة، تحت قيادة المدير الفني أرنستو فالفيردي، ماعدا الثلاثي المصاب تير شتيجين وأرثور وعثمان ديمبلي.

وشهدت التدريبات، حضورا إعلاميا كبيرا، لتغطية المران، خاصة في ظل تواجد نجوم كبار في قائمة برشلونة المشاركة في البطولة.

وتستضيف المملكة، بطولة كأس السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق، هي برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وفالنسيا على ملعب الجوهرة المشعة.

صحيفة البلاد

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