سباقات الأمواج بشتوي جازان

جازان ـ البلاد

تشهد الفعاليات البحرية المصاحبة لبرامج مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر “جازان الفل.. مشتى الكل”، بالكورنيش الجنوبي لمدينة جازان إقبالًا متواصلًا من قبل الزوار من أبناء المنطقة وزوارها.

وتتضمن الفعاليات البحرية العديد من الألعاب والمنافسات البحرية الحماسية والممتعة، التي رسمت لهم لحظات مميزة من خلال مسابقة الموج وفعاليات الشاطئ، وكذلك البرامج الرياضية والترفيهية، وألعاب الجزيرة المطاطية العائمة التي تتضمن ألعابًا وتحديات متنوعة.

كما تتيح الفعاليات التي تستمر حتى اليوم الـ 13 من شهر يناير الحالي يوميًا من الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، جلسات شاطئية تستثمر جمال البحر لراحة الزوار من العائلات والأفراد، فيما تشهد الفعاليات عروضًا مصاحبة منها عروض النار وعروضًا موسيقية وغيرها فضلًا عن المطاعم والمقاهي.