ترامب: لم تسجل أي خسائر بالأرواح جراء الهجوم الإيراني

واشنطن : متابعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تسجل أي خسائر بالأرواح جراء الهجوم الإيراني.

وأوضح ترامب في كلمة له تعقيبا على قصف إيران لقواعد أميركية في العراق أنه لا خسائر عراقية أو أميركية “بفضل نظام الإنذار المبكر لدينا”.

وأضاف ترامب أن الجيش الأميركي قضى على قاسم سليماني أكبر إرهابي في العالم، مشيرا إلى أن الأخير درب تنظيم حزب الله الإرهابي وتسبب بقتل وإصابة جنود أميركيين كثر.

وتابع ترامب قائلا “يدا سليماني ملطختان بدماء العراقيين والإيرانيين على السواء”.

كما أشار الرئيس الأميركي أن إيران استولت على سفن في الخليج وشنت اعتداءات على منشآت نفطية سعودية

وتسببت بأضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا، مؤكدا أن بلاده ستفرض عليها مزيدا من العقوبات.

وذكر ترمب أن إيران رفعت شعار الموت لأميركا في اليوم الذي وقع فيها الاتفاق النووي

لافتا إلى أنه حان الوقت للدول الموقعة على الاتفاق النووي التخلي عنه من أجل عالم أكثر أمنا.

وهدد ترمب طهران بالصواريخ الأميركية “الكبيرة والسريعة والدقيقة والمميتة”

وقال ترمب إنه سيطلب من الناتو أن يكون حاضرا بشكل أكبر في الشرق الأوسط