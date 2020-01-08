تحطم طائرة أوكرانية في إيران ومقتل جميع ركابها

البلاد : وكالات

قتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية، التي سقطت فوق طهران بعيد إقلاعها. بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز بوينج 737 والتي كانت تقل 180 راكباً بالإضافة إلى طاقمها، في إيران عقب إقلاعها “بسبب خلل فني” بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية.

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار كيف الأوكراني وتحطمت في مطار الإمام الخميني الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال مجتبى خالدي، المتحدّث باسم جهاز إدارة الطوارئ ، إنّ عشر سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

وقال رئيس الهلال الأحمر بحسب ما نقلت عنه وكالة(إيسنا) إنه “حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون في عداد ركاب” الرحلة بي إس-752.