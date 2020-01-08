بطارية الهاتف .. اختراع تكنولوجي جديد يجعلها تكفيك 5 أيام متواصلة!

بطارية الهاتف في أغلب الوقت تسبب إزعاجا وقلقا لمستخدمي المحمول بسبب عمرها القصير ولكن ظهرت المفاجأة.

وبحسب سبوتنيك، طور علماء أستراليون بطارية يمكنها الاحتفاظ بشحن الهواتف الذكية لمدة 5 أيام متواصلة.

البطارية حتى قادرة على تشغيل سيارة كهربائية لمسافة 1000 كيلو متر.

ووفقا لما نشر بموقع شبكة قنوات “CNN” فإن فريق من جامعة موناش بملبورن في أستراليا، طوروا بطارية مصنوعة من مادتي الليثيوم والكبريت.

البطارية وصفت انها “الأكثر كفاءة في العالم”، وهي أفضل من البطاريات التقليدية 4 مرات.

وهذا الاختراع على وشك تسويق الابتكار، الذي يعمل على مكافحة تغير المناخ.

وعلى الرغم من أن معظم البطاريات تجارية مصنوعة من الليثيوم أيون.

إلا أن البطاريات الجديدة تتميز بكثافتها المرتفعة للطاقة، وقدرتها على تشغيل الأجهزة الذكية لفترات طويلة.

ووفقًا لخبراء البطاريات في “مؤسسة فاراداي” فإن الاعتماد على استخدام بطاريات والكبريت يواجه عقبات كبيرة، نائية عن الطبيعة العازلة للكبريت، وتلف قطب بطارية الليثيوم المعدني الموجب.

واستطاع الفريق الأسترالي تصميم بطارية قطب سالب كبريتي يمكنه تحمل أحمال إجهاد مرتفعة دون انخفاض في الأداء الكلي.

وقال البروفيسور الباحث الرئيسي ماينك ماجومدر، إن عملهم “سيحدث ثورة في سوق السيارات الأسترالية ويزود جميع الأستراليين بسوق طاقة أنظف وأكثر موثوقية”.

وقد حصلت المجموعة، التي ستمول مشروعها الحكومة الأسترالية، على براءة اختراع للبطارية الجديدة.

ومن المقرر إجراء مزيد من الاختبارات في وقت لاحق من هذا العام.