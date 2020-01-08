بالصور.. إختراعات أبطالها نساء غيرن مجري التاريخ

نرمين عباس

استطاعت النساء، أسوة بالرجال، وضع بصمات لهن في صفحات التاريخ، من خلال العديد من الابتكارات التي ساهمت في تيسير حياة الناس في الكثير من المجالات، نعرض لكم هنا بعض من هذه الاختراعات .

1- ماري أندرسون

مخترعة أمريكية، إخترعت عام 1903 أول ماسحة زجاج في التاريخ

2- ستيفاني كوليك

مخترعة أمريكية، إخترعت عام 1966 أول سترة واقية ضد الرصاص وهو ما يستخدم للأن في شرطة دول العالم

3- مارجريت هاملتون

مخترعة أمريكية، كتبت عام 1969 أكواد خاصة ساهمت في هبوط مركبة الفضاء أبولو 11 من علي سطح القمر

4- ماريا بيسلي

مخترعة أمريكية، إخترعت أول قارب مطاطي وهو ما يستخدم للأن لعمليات الإنقاذ الخاصة بركاب السفن لحمايتهم من الغرق

5- مارجريت نايت

مخترعة أمريكية، إخترعت عام 1870 أول آلة تنتج الأكياس الورقية