انطلاق مهرجان «مكة تجمعنا»

مكة المكرمة ـ البلاد

انطلقت بأندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس مهرجان الأندية خلال إجازة منتصف العام تحت شعار «مكة تجمعنا».

وبدأت الفعاليات لشطر البنات أمس بمقر نادي حي عائشة بنت أبي بكر وتستمر يومين، فيما سيُنظم المهرجان للبنين خلال المدة 19 – 20 جماد الأولى في نادي ثانوية الملك عبدالله.

وتستهدف الفعاليات -البالغ عددها 21 فعالية- أكثر من 11 ألف شاب وفتاة في مكة المكرمة خلال يومين متتاليين إذ تهدف إلى تعزيز قيمة الفرد بالإنجاز وتوثيق الروابط الاجتماعية وتشمل (استضافات تسويق، أسر منتجة، ألعاب شعبية، إنتاج ابتكاري، تقنيات، مرسم حر، أشغال تطبيقية، ريادة أعمال، عروض شعبية وبصرية وأبحاث ومجلات ونشرات ثقافية، وركن خاص يستهدف أعمال التربية الخاصة في أندية مدارس الحي).

يشار إلى أن فكرة المهرجان تسهم في تحقيق تطلعات رؤية وطموح أهداف 2030 ذات المنافع الاجتماعية والثقافية المستمدة من قيمنا الإسلامية وإصابة الموروث الشعبي وتعزيز القيم الوطنية.