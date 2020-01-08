أمير القصيم: مبادرة التطوير تعزز الخدمات المقدمة للمواطنين

بريدة ـ البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بمدينة بريدة امس على مبادرة تطوير إجراءات الأداء, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي.

واستمع سموه من صاحب المبادرة سامي بن يوسف المشيقح, عن تفاصيل المبادرة والمرتبطة في تصميم عدد من البرامج الخادمة لتعزيز سهولة الإجراءات في التعاميم والتعليمات لوكالة الحقوق بإمارة المنطقة, وعدد من التصاميم للنماذج الإجرائية للحقوق, وبرنامج دراسة التعاميم الواردة والتأكد من فهم ما تنص عليه من توجيهات لخدمة المواطنين والمواطنات, والتي تسهم في خلق روح الفريق الواحد بين الموظفين, مبيناً أن دعم سمو أمير المنطقة هو أكبر حافز لتعزيز وتطوير إجراءات العمل كافة وفق مبدأ خدمة المواطن أولاً.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بمبادرة تطوير إجراءات الأداء, مثنياً على الجهود المقدمة من خلال كل عمل معزز لخدمة المواطنين والمواطنات, والمساهمة في إيجاد بيئة إنجاز بناءة تنعكس على الجودة والإتقان والسرعة والسهولة؛ للتيسير على المراجعين والموظفين ورفع معدل الأداء وفق الأنظمة والتعليمات, منوهاً سموه بما تتلقاه القطاعات كافة من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للوصول إلى تحقيق أعلى معدلات الإتقان في العمل وخدمة المراجعين بروح التكاتف بين أبناء الوطن كافة.