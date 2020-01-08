أمير الشرقية يؤكد على متطلبات التنمية المستدامة

الدمام-البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس, رئيس مجلس إدارة مجموعة القريان، محمد بن قريان القحطاني، وعدد من منسوبي الشركة، بمناسبة حصولهم على جائزة منظمة الشرق الأوسط لتدوير المعادن لعام 2019م، للمرة الثانية.

وبارك سموه حصول المجموعة على هذه الجائزة، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على تطوير القطاع الخاص، بوصفه مشاركاً رئيساً في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيراً لضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتوافق أعمال القطاع الخاص مع متطلبات التنمية المستدامة، ومنها إعادة التدوير، والتي تناولتها رؤية المملكة 2030، داعياً سموه إلى تنافس القطاع الخاص لتجويد العمل والالتزام بالمعايير البيئية الملائمة، متمنياً سموه للمجموعة ومنسوبيها التوفيق.

وعبر القحطاني، عن شكره وتقديره لسموه على دعمه واهتمامه بالقطاع الخاص في المنطقة، وتوجيهاته الدائمة بضرورة العمل على الحفاظ على البيئة، وتطوير القدرات، والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، والعمل لتحقيق رؤية المملكة.