أمن الدولة يكشف تفاصيل القبض على المطلوب محمد آل عمار بالقطيف

البلاد : واس

أصدر المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بياناً إلحاقياً للبيان المعلن عنه بتاريخ 29 محرم 1438هـ، المتضمن الإعلان عن عدد من المطلوبين أمنياً الذين قاموا باستهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن ومرافق ومنشآت أمنية واقتصادية في المنطقة الشرقية، وعددهم 9 أشخاص، ومنهم المطلوب على تلك القائمة (محمد بن حسين علي آل عمار).

وأفاد بأن الجهات الأمنية برئاسة أمن الدولة تمكنت صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 جمادى الأولى 1441هـ من تحديد أحد الأوكار الإرهابية، ويقع بحي البحاري بمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية.

وأضاف أنه كان يوجد بداخل الوكر المطلوب (آل عمار) المتورط في الكثير من الجرائم الإرهابية، وعند توجيه النداء له لتسليم نفسه بادر بإطلاق النار على رجال الأمن، ما اقتضى التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف، ما أسفر عن إلقاء القبض عليه دون أن يصاب أحد من الساكنين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد.

وتابع بأنه قد ضُبط بحوزة الإرهابي على أسلحـة متنوعة متمثلة في الآتي:

1 ـ عدد (1) كوع متفجر.

2 ـ عدد (1) سـلاح من نوع رشاش.

3 ـ عدد (2) مسدس جلوك.

4 ـ عدد (464) طلقة رشاش حية.

5 ـ عدد (160) طلقة مسدس حية.

6 ـ عدد (5) مخازن مسدس مذخرة.

7 ـ عدد (13) مخزن رشاش مذخر.

8 ـ عدد (1) سكين.

9 ـ مبلغ مالي.

وجدّد المتحدث باسم أمن الدولة الدعوة لبقية المطلوبين للمبادرة بتسليم أنفسهم وعدم التمادي في غيهم، مهيباً بكافة المواطنين والمقيمين المبادرة في الإبلاغ عبر هاتف مركز البلاغات الأمنية (990) بأي معلومات تتوفر لديهم عن أي من المطلوبين أمنياً أو أي أنشطة إرهابية يشتبه بها .