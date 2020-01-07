مدرب فالنسيا: جاهزون للريال وهدفنا اللقب

جدة- البلاد

أكد مدرب فريق فالنسيا ألبرت سيلاديس، جاهزية فريقه لمواجهة الغد، التي تجمعهم مع فريق ريال مدريد في افتتاح مواجهات السوبر الإسباني .

وقال: “نعاني فقط من عدم جاهزية نجمنا ردريغو، ولكن بقية اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد”.

وأضاف: “سننافس حتى آخر لحظة، وطموحنا هو تحقيق الكأس والعودة بها إلى إسبانيا “.

وزاد سيلاديس: “في حال التأهل لا يهمنا من يكون الخصم، نحن في كامل الجاهزية لجميع الخصوم، وسنحقق الكأس ونسعد جماهيرنا”.

فيما أوضح خوسيه لويس لاعب فالنسيا أن حظوظ فريقه بالحصول على لقب السوبر الإسباني قوية

وقال: “ليست حظوظنا أقل من الأندية الأخرى، ولم نحضر إلى مدينة جدة إلا لتحقيق اللقب “

وواصل حديثه قائلا: “نحن جاهزون للمباراة وسنتجاوز كل الصعوبات من أجل الفوز في مباراة الغد”

مبيناً أن خصمهم ريال مدريد يملك لاعبين ممتازين، ونعرف جيداً إمكانياتهم، وسنسعى لهزيمتهم والتأهل إلى المواجهة النهائية”.