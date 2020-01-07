محافظ حفر الباطن يؤكد مواكبة متطلبات الإعلام

حفر الباطن-واس

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه بمقر المحافظة أمس ممثل فريق حساب صوت الشرقية الإخباري نايف الشريهي وأعضاء الفريق.

ونوه سموه بالدور المهم لوسائل الإعلام وما تمثله من أداة لنشر الوعي، مؤكداً ضرورة تقديم منتج نوعي يراعى فيه المصداقية ومواكبة متطلبات وسائل الإعلام الحديثة.

وأشار سموه إلى أن وسائل الإعلام تشهد تطوراً متسارعاً يستوجب مواكبته وتقديم منتجات تتلاءم مع ذلك، مؤكداً أهمية الحرص على تقديم ما يعود بالنفع على الوطن و ما يخدم المنطقة ويسهم في التعريف بها و بمنجزاتها.

بعد ذلك اطلع سموه على عدد من إصدارات الفريق التي شملت تغطية تدشين سمو أمير المنطقة الشرقية لمشروعات تنموية في محافظة حفر الباطن، والإصدار الخاص بمناسبة اليوم الوطني.