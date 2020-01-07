فوائد الكرفس العجيبة..لن تصدقها

صحة و عافية متابعاتفوائد الكرفس العجيبة..لن تصدقها فرناس حفظيaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ 7 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق كشفت دراسة حديثة أن الكرفس له عدة فوائد لصحة المرأة ، إذ أنه يعد من الخضروات الغنية جدا بالمواد المضادة للأكسدة، والتي تؤمن الوقاية من أمراض شتى. ويعتبر الكرفس غني بمادة اللوتين التي ذكر علميا مدى فاعليتها في محاربة الأمراض السرطانية، كما أنه يحتوي على مادة “الابيجينين” التي أشارت الأبحاث العلمية إلى أهميتها للخلايا العصبية وصحة الجهاز العصبي. كما أشارت الأبحاث العلمية إلى الدور الفعال الذي يقوم به الكرفس، في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع، كما يعد الكرفس من الخضروات التي تساهم بشكل كبير في مكافحة الالتهابات في الجسم. كما يساهم الكرفس في إنقاص الوزن عند إدراجه ضمن حمية غذائية صحية ومدروسة، وذلك نسبة لاحتوائه على كمية مرتفعة من الألياف الغذائية وعلى وحدات حرارية ضئيلة. مرتبط