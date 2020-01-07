“سباهي” يعتمد 22 مركزاً صحياً بمكة المكرمة

ويعد كلاٌ من مركز الرعاية الصحية الأولية بالتخصصي، الهنداوية، المنصور، الكعكية، الشرائع العليا، المعابدة، الحميمة، بحرة، المعتمدة حديثاً من “سباهي”، ضمن الخطة المجدولة التي وضعها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية بمكة المكرمة لبرنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، لمراحل اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمكة المكرمة.