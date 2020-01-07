خالد بن سلمان يناقش مع إسبر التحديات المشتركة

جدة : البلاد

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، عن لقائه وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، ومناقشة التحديات المشتركة.

وقال سموه في تغريدة على “تويتر “التقيت اليوم وزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأشدنا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين”.

وكان الأمير خالد بن سلمان قد أعرب، الاثنين، عن سعادته بلقاء وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن، مضيفاً في تغريدات نشرها على “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.