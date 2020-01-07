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بدر بن سلطان يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية ويستقبل أهالي مكة

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       7 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

رأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الامارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.

وخلال الاجتماع قدّمت عدد من الجهات نبذة عن أعمالها التي تنفذها خلال موسم العمرة الحالي، كما استعرضت اللجنة استعدادات الجهات المبكرة لموسم حج العام الحالي، خصوصاً في جوانب صيانة المرافق والبُنى التحتية، كما تمت مناقشة سُبل تطوير منظومة الخدمات في جوانب الإعاشة والإسكان ومختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يضمن تقديم أرقى الخدمات لهم.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.

كما استقبل سموه في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة عددًا من أهالي وأعيان مكة المكرمة.

صحيفة البلاد

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