الهلال يضرب الأهلي بثلاثية

جدة- محمود العوضي

نجح فريق الهلال، في تقليص الفارق بينه وبين النصر المتصدر إلى نقطتين فقط مع تبقي لقاء مؤجل له أمام الفيصلي، بعدما نجح في تحقيق فوز غال على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء)، على ملعب محيط الرعب بالرياض، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة المؤجلة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال، رصيده إلى 27، في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة الثالثة والعشرين في المركز الرابع.

بدأت المباراة، بسيطرة هلالية على الكرة، ولكن بدون تشكيل أي خطورة تذكر بسبب التنظيم الدفاعي للنادي الأهلي، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة

وفي الدقيقة 37، نجح سالم الدوسري في إحراز هدف التقدم للهلال، ومن خطأ دفاعي فادح في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، نجح النجم السومة في تسجيل هدف التعادل للأهلي.

في الشوط الثاني، دانت الأفضلية لفريق الهلال، الذي نجح في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 70، عن طريق جوميز.

وقبل لحظات من نهاية المباراة، نجح اللاعب البديل علي البليهي، في تأمين النتيجة لمصلحة فريق الهلال، بتسجيله الهدف الثالث.