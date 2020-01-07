النيابة توجه بضبط شخص وصف أهالي إحدى محافظات المملكة بالخيانة

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إلقاء أحد الأشخاص لقصيدة شعبية في مناسبة عامة تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة فقد أصدرت النيابة العامة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.