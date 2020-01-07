إطلاق حساب مجلس شباب منطقة حائل بتويتر

حائل ـ البلاد

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة أمس حساب مجلس شباب المنطقة بتويتر @HailShabab كما اعتمد سموه هيكلة وخطة مجلس شباب منطقة حائل السنوية لعام 2020م.

وحث سمو نائب أمير حائل خلال اللقاء أعضاء المجلس على مواصلة الجهود وبذل المزيد من العمل لتقديم مبادرات شبابية تضيف لشباب المنطقة، مبيناً سموه أن شباب وشابات المنطقة جميعاً هم أعضاء فاعلين في المجلس، مؤكداً دعم سمو أمير منطقة حائل للمجلس وللحراك الشبابي بالمنطقة.

من جهته أعرب أمين عام المجلس الدكتور جمال الرويضي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر للمجلس والإشراف المباشر على أعمال المجلس وتذليل الصعوبات كافة.

يُذكر أن مجلس شباب حائل تمت هيكلته بخمس فرق هي “الاجتماعي والمعرفي والاقتصادي والبيئي والإعلام والتواصل ” كما تم إعداد خطة شارك في صياغتها شباب وشابات منطقة حائل لعدة مبادرات وبرامج وأنشطة للعام 2020م بما يتوافق مع أهداف ورؤية المجلس.