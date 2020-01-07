أمير الجوف يطلع على الجهود التطوعية لدعم الشباب بالقريات

سكاكا- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه أمس رئيس فريق مبادرة بدعمكم نتميز التطوعي بمحافظة القريات خالد بن سالم العازمي، وأعضاء الفريق من الشباب والفتيات المتطوعين.

في بداية اللقاء قدم العازمي عرضاً لسموه عن جهود الفريق في مجال العمل التطوعي الذي يسعى لدعم الشباب السعودي في سوق العمل بمهن مختلفة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 م.

وأوضح العازمي خلال عرضه أن من أهداف الفريق نشر الوعي بين أوساط الشباب للاستثمار وامتلاك مشاريع خاصة بهم، والمساهمة في إيجاد روح تعاون جديد نحو الإبداع والتألق بما يخدم الشباب، والتواصل مع الشركاء والرعاة لدعم الشباب وانخراطهم في سوق العمل، وإقامة البرامج والدورات الداعمة والتوعوية للشباب.

وتسلم سموه من رئيس الفريق التقرير السنوي عن أعمال الفريق خلال العام 2019م

ودشن الشعار الجديد للفريق، متمنياً لهم التوفيق والاستمرار في مساعدة الشباب لتحقيق أهداف المبادرة.

من جهة أخرى شهد سموه توقيع اتفاقية بين أمانة المنطقة ومنصة عصرة الإلكترونية، حيث مثل أمانة المنطقة في توقيع الاتفاقية أمينها المهندس عاطف بن محمد الشرعان، فيما مثل منصة عصرة المستثمر في المنصة رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي بن صالح العثيم .

جاء ذلك خلال استقبال سموه لهم في مكتبه أمس مستمعاً إلى شرح من المدير التنفيذي لشركة زيتون الجوف للتسويق الإلكتروني أحمد بن سلمان الشمري عن المنصة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة تختص بهذه الشجرة المباركة ومنتجاتها.

ودشن سموه المنصة داعياً لهم بالتوفيق للمساهمة في تسويق منتجات مزارعي المنطقة من زيت الزيتون وزيتون المائدة.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة زيتون الجوف للتسويق الإلكتروني أن المنصة الإلكترونية تجمع أغلب مزارع المنطقة المنتجة للزيتون وتقوم بتسويق منتجاتهم الخاضعة لفحص مختبر أمانة منطقة الجوف وتحمل ختم ” مجاز “لضمان الاستمرار والمحافظة على جودة المنتج .