فعاليات متنوعة وحضور جماهيري مميز بمهرجان “هابي جازان”

جازان : البلاد

شهد مهرجان «هابي جازان» ، إقبالا جماهيريا كبيرا وسط خدمات متكاملة وفعاليات عائلية وشبابية متنوعة ، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الــ12.

ويستهدف المهرجان 160 ألف زائر في 16 يوما من خلال تقديم فعاليات متنوعة وأجواء عائلية ممتعة ، سيما تفرده بتقديم مسرح الهبي بيست للمرة الأولى في المنطقة والذي يتسع لـ10 آلاف شخص، حيث يقدم أقوى العروض عروض الليزر والأضواء ومختلف الفنون الموسيقية العربية والغربية.

وأعطى المهرجان فرصة الاستمتاع بعروض العمالقة وعروض السيرك العالمي، واستقطاب المواهب العالمية من خلال العروض البهلوانية والحركية المتنوعة للجمهور ، بجانب توفيره للمرة الأولى السينما البحرية التي تتيح للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة، من خلال شاشة الهابي بيست السينمائية البحرية، والتي وفرت أحدث الأفلام العربية والعالمية.

ووفر المهرجان مناطق خاصة للأطفال والآباء والأمهات تحتوي على أنشطة حركية مثل الكارتينج وسباق الألوان والمسرح والعروض، وغيرها من الأنشطة التي تنمي قدرات الأطفال وتزودهم بالمتعة والسعادة.

كما وفر المهرجان من خلال فعالياته منطقة خاصة للتعريف بالتراث الوطني للمملكة حيث احتوت على أركان لاستكشاف تراث المملكة، والتعرف عليه من مختلف المناطق بالإضافة إلى اشتمالها على قطع تراثية وحرف ومهن تبين التنوع والثراء الذي تتميز به المملكة.