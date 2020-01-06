البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم من المطبخ الكويتى طريقة عمل الإلبه الكويتية بالزعفران بمقادير سهلة وبسيطة

المقادير اللازمة لعمل الإلبه الكويتية بالزعفران

5 حبة بيض

2 ونصف كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر

قليل من الزعفران

نصف ملعقة هيل ناعم صغيرة

ملعقة كبيرة من الفانيلا

طريقة عمل الإلبه الكويتية بالزعفران

يخفق البيض والفانيلا والسكر

يضاف الحليب ونستمر بالخفق

يضاف الهيل والزعفران ونخفق

يوضع الخليط بأكواب فرن حتي منتصفه

ثم يوضع الأكواب في صينية بها ماء ساخن

تخبز الاكواب في الفرن بعد أن تغطي لمدة 45 دقيقة

تخرج وتترك لتبرد

ثم تقدم