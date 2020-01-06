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طريقة عمل الإلبه الكويتية بالزعفران

نيفين عباسaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       6 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم من المطبخ الكويتى طريقة عمل الإلبه الكويتية بالزعفران بمقادير سهلة وبسيطة

المقادير اللازمة لعمل الإلبه الكويتية بالزعفران

5 حبة بيض
2 ونصف كوب حليب كامل الدسم
نصف كوب سكر
قليل من الزعفران
نصف ملعقة هيل ناعم صغيرة
ملعقة كبيرة من الفانيلا
 

طريقة عمل الإلبه الكويتية بالزعفران

يخفق البيض والفانيلا والسكر
يضاف الحليب ونستمر بالخفق
يضاف الهيل والزعفران ونخفق
يوضع الخليط بأكواب فرن حتي منتصفه
ثم يوضع الأكواب في صينية بها ماء ساخن
تخبز الاكواب في الفرن بعد أن تغطي لمدة 45 دقيقة
تخرج وتترك لتبرد
ثم تقدم
نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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