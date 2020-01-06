سقوط صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

بغداد : وكالات

استهدفت ستة صواريخ ، الاثنين، المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حيث يوجد مقر السفارة الأميركية، التي شهد محيطها احتجاجات عنيفة خلال الأيام الماضية.

ونقلت “العربية” عن مصادر إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأميركية في العاصمة، إضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.

وبحسب مصادر بالشرطة أصيب 6 أشخاص.

وأفاد سكان في بغداد بوجود تحليق كثيف للطيران الأميركي في تلك المنطقة.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان البرلمان العراقي في وقت سابق من الأحد، عن قرار يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.