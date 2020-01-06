سجن 16 متورطاً بغسيل الأموال والتستر 57 عاماً

البلاد : متابعات

ذكرت مصادر أن النيابة العامة كشفت عن صدور أحكام بالسجن وغرامات مالية بحق عدد من المتهمين في قضايا غسيل أموال وتستر تجاري.

وأوضحت النيابة طبقاً لقناة “الإخبارية”، أن الأحكام تضمنت سجن 16 شخصاً متورطًاً بغسيل الأموال والتستر التجاري مدة 57 عاماً، إضافةً إلى غرامة مالية قدرها 25 مليون ريال.

وأبانت أنها جمعت أكثر من 60 دليلاً وقرينة ضد تنظيم عصابي يُدار من خلال عدد من الوافدين.