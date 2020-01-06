روشتة للعناية بأسنان طفلك في فترة الأجازة

تعد فترة الاجازة من أكثر الفترات التي تؤثر على صحة الطفل بسبب تغيير النظام اليومي، ساعات النوم تطول، كما يتخلى البعض عن العادات الصحية من اهمها تفريش الاسنان اليومي، كما أن كثرة تناول الحلوى تسبب تسوس الاسنان لان الجراثيم تتغذي على السكريات، والإسراف في شرب المياه الغازية يؤدي ايضا الي تسوس الأسنان.
ويقدم أخصائي تجميل وجراحة الفم والأسنان دكتور شادي سمير مجموعة من النصائح لحماية أسنان طفلك الآن وفي المستقبل:
1/التقليل من تناول الحلوى المصنعة واستبدالها بالفواكة الطبيعية.
2/ غسل الأسنان بعد كل وجبة وقبل النوم.
3/ الحفاظ على صحة الأسنان اللبنية هو المفتاح لصحة الاسنان الدائمة، فان تسوس الأسنان الدائمة قد يظهرها مائلة ويسبب ازدحام وتراكب الاسنان على بعضها وعدم تناسقها وسقوطها أو تكسرها.
4/عند الاضطرار لخلع الأسنان نتجنب تلك المشكلة بعمل تركيب مؤقت “حافظ مسافة” للمساعدة على تبديل الأسنان في موعدها الطبيعي.
5/جل الأسنان هو حشو سائل لحماية الأسنان من التسوس وذلك عند وجود خطوط عميقة لديها.
6/ زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر وعند ظهور أى مشاكل بالأسنان.