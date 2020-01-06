خيمة للضيافة بمهرجان ليالي الشتوية

السيح ـ البلاد

شهدت مدينة السيح أمس انطلاق فعاليات “مهرجان ليالي الشتوية” الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية واللجان الاجتماعية، ويستمر ستة أيام.

‏ويشتمل المهرجان الذي يقام في الساحة المجاورة لقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في حي العزيزية بالسيح على العديد من الفعاليات والبرامج والمناشط التراثية والثقافية والترويحية التي تعبر عن تراث مدن ومراكز وقرى الخرج.

‏كما يشتمل المهرجان على خيمة للضيافة لاستقبال الوفود والزوار، وأركان للتوعية الصحية بمشاركة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، وفعاليات مسرح الطفل، وأمسيات شعرية، وعروض السيارات المعدلة، بجانب العروض الشعبية والتراثية، وأجنحة الأسر المنتجة التي ستعرض العديد من المنتجات التراثية والأكلات الشعبية.