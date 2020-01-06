انفصال أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان

البلاد : متابعات

أعلنت الفنانة أصالة نصري، الإثنين، انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما آدم وعلي، وقدما عشرات الكليبات الغنائية.

وأعلنت أصالة الخبر عبر حسابها على “إنستقرام”، حيث نشرت صورة تجمعهما بينما كتبت تقول: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف”.

وأضافت أصالة: “لطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

وأعلنت أصالة الخبر عبر حسابها على “إنستقرام”، حيث نشرت صورة تجمعهما بينما كتبت تقول: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف”.

وأضافت أصالة: “لطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره”.

في الأثناء نشر العريان صورة تجمعهما على إنستغرام وكتب فيها “لسوء الحظ وصلنا إلى النهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد”، مرفقاً حساب صاحبة “مبقاش سر”.

وكان العريان التزم الصمت طوال الفترة الماضية، حيث كانت تتردد شائعات عن انفصال الثنائي الشهير.

وبعد سلسلة من الكليبات الغنائية التي قدّمتها أصالة مع زوجها المخرج طارق العريان على مدار سنوات ماضية، قررت أصالة التخلّي عنه في كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “شامخ”، والذي تستعد لطرحه قريبا.

وبحسب ما ذكرته مواقع إعلامية وفنية، فإن أصالة ستتعاون مع المخرجة نهال نبيل، وهو التعاون الأول بينهما بدلا من زوجها أو طليقها العريان.