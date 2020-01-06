اختتام القيادة الآمنة في طعوس ورمال «زبادة»

نجران ـ البلاد

اختتمت جمعية ليث للإنقاذ بالتعاون مع فريق رواد بحرة للدفع الرباعي أمس، الفعالية الترفيهية للقيادة الآمنة في طعوس ورمال “زبادة” بمنطقة نجران.

وأوضح رئيس الجمعية حمد صالح آل مسعد إلى أن الفعالية التي 3 أيام، وشهدت جولة واسعة للفريق الضيف “رواد بحرة” برفقة أعضاء الجمعية المستضيفة وإعلاميي المنطقة على أبرز معالمها التراثية والتاريخية والأسواق الشعبية القديمة، واشتملت عدداً من الفعاليات والبرامج التوعوية بمشاركة وتسهيل من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسط إقبال منقطع النظير من محبي هذه الرياضة الترفيهية الشبابية لممارستها بطريقة حضارية حسب ترتيب الجهة المنظمة لها والمشرفة عليها.

وأشاد آل مسعد بما حققته الفعالية من نجاحات باهرة، مبينا أن دور الإمارة ورعاية الشباب في المنطقة كان محفزاً, وداعماً لهذه المبادرات والفعاليات التي تخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.