ماركو.. أولى صفقات الأهلي الشتوية

جدة – عائض الدهاس

تأكيدا لما نشرته “البلاد” في أعداد سابقة، أن إدارة النادي الأهلي تفاضل بين عدة أسماء أوروبية، ولاتينية؛ لضمها إلى صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي، أنهت إدارة الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين (30 عاماً)، قادماً من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي .

وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة. اللاعب الألماني ماركو ينحدر من أصول بوسنية، وقد تنقل بين العديد من الأندية الأوروبية؛ أبرزها تشيلسي الإنجليزي، وإشبيلية الأسباني، ومثل منتخب ألمانيا، ويعد مكسبا كبيرا للقلعة الخضراء.

بدأ مارين مشواره مع بروسيا مونشنغلادباخ ثم انتقل إلى فيردر بريمن، وكان ضمن تشكيلة ألمانيا عند تحقيق المركز الثالث في كأس العالم 2010، وقد تنقل مارين بين أندية فيورنتينا، وأندرلخت وطرابزون في السنوات الأخيرة، ثم فاز بالدوري اليوناني مع أولمبياكوس في 2017، وبالدوري الصربي مع رد ستار في 2019؛ حيث اختير كأفضل لاعب في المسابقة.

لعب الألماني ماركو مارين هذا الموسم 12 مباراة، ساهم خلالها بتسجيل 9 أهداف، صنع 6 وسجل 3.

كما مثل اللاعب المنتخب الألماني في الفئات السنية، بالإضافة إلى المنتخب الأول ولعب 16 مباراة دولية.

كما ينتظر الفريق صفقة محلية في الدفاع في الانتقالات الشتوية الحالية. وفي سياق متصل، تحاول الإدارة كسب خدمات لاعبين محليين؛ أحدهما في خانة الظهير، والآخر مدافع، وقد أوشكت المفاوضات على الانتهاء، وتتبقى بعض الرتوش البسيطة، للتوقيع النهائي مع الثنائي.