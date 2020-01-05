طريقة عمل مموش الربيان الكويتي

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم من المطبخ الكويتى طريقة عمل مموش الربيان بأسهل وألذ الطرق

المقادير اللازمة لعمل مموش الربيان الكويتى

للمموش

2/1 2 كوب أرز بسمتي منقوع لمدة ساعة

1 كوب ماش (عدس) مغسول ومنقوع

5 فص ثوم مهروس

2/1 حزمة كزبره خضراء مفرومه

2 قرن فلفل حار

1 ملعقة صغيرة هيل بودره

2 ملعقة صغيرة كزبره بودره

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة لومي ناعم اسود

2 مكعب مرقه دجاج

الحشو

3 حبة بصل كبيره مفرومه

3 ملعقة كبيرة زيت

2/1 حزمة كزبره خضراء مفرومه

2/1 1 كوب روبيان مجفف منقوع بماء ساخن ومن الممكن إستخدام روبيان طري

1 ملعقة صغيرة كزبره

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة هال، بودره

1 ملعقة صغيرة لومي اسود ناعم

مكعب مرق الدجاج

طريقة عمل مموش الربيان الكويتى

المموش

في قدر كبير يوضع الزيت ثم تضاف 3 ملعقة كبيرة من الحشو المحضر سابقا ويحرك ثم يضاف الثوم ويحرك ثم البهارات والكزبره مكعبات المرقة

يضاف الماش المصفى ويسكب فوقه الماء المغلي ويترك حتى يغلي 7 دقائق

يصفى الأرز ثم يضاف الى القدر ويخلط بهدوء (يجب ان يكون الماء فوق مستوى الرز بمقدار2/1 انش)

يترك على نار هادئه حتى يجف الماء 10 دقائق اخرى

يسكب الارز في صحن واسع ويزين بحشوة الروبيان

الحشوة

يصفى الروبيان ويدق بالهاون حتى ينعم قليلا ويوضع جانبا

في مقلاة واسعه يوضع البصل ويحمر بالزيت

تضاف البهارات ثم يضاف الروبيان والمكعب ويقلب

تضاف الكزبره الخضراء وتخلط