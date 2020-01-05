جزيرة كدمبل ملاذ الباحثين عن الهدوء

أبها ـ البلاد

تعد جزيرة كدمبل الواقعة مقابل ساحل مركز القحمة بمنطقة عسير من أجمل الجزر الطبيعية في المملكة، وهي بمثابة ملاذ للباحثين عن الهدوء لما تتمتع به من تضاريس تحيط بها المياه وتكسر الأمواج الناعمة.

وتمثل الجزيرة مقصدا للصقور والطيور لما تحويه من أشجار مختلفة، كما أنها ملائمة لهواة صيد الأسماك والمشي لوجود شاطئ رملي فيها، ويمكن الوصول إليها برحلة بحرية مدتها 40 دقيقة.

وتقوم أمانة منطقة عسير بمساندة هيئة السياحة والتراث الوطني على مشروع لتطوير الجزيرة يعتمد توازنًا دقيقًا ما بين حماية البيئة والسماح بالأنشطة السياحية التي تستفيد من الخصائص الطبيعية المميزة للجزيرة.

وقد تم تحليل الوضع الراهن للجزيرة من ناحية موقع الجزيرة، ونقاط الانطلاق المحتملة للدخول والوصول إليها، والمواطن الطبيعية والموائل، ولوحظ 4 موائل طبيعية في الجزيرة تتمثل في ركائز الرمل، والركائز الصخرية، والمناطق البحرية والترابية الناعمة، إضافة إلى إعداد سجل أولي بالطيور وفصائلها والتي تعيش على الجزيرة.

وشملت الدراسة الاندماج مع الطبيعة في تصميم المباني والمنشآت على الجزيرة والاستفادة من استخدام المنتجات الطبيعية في هذه المباني، وعلى تحديد نماذج لهياكل الخيام على الجزيرة، أو الكبائن التي تؤمن الخصوصية فوق الماء والتي سيصلها الزائر من خلال ممرات وألواح خشبية.