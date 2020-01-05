انطلاق مهرجان ربيع بريدة بـ 80 فعالية

بريدة ـ البلاد

انطلقت فعاليات مهرجان ربيع بريدة 41 مساء أمس بأكثر من 80 فعالية، ترويحية وترفيهية ورياضية وثقافية، بتنظيم أمانة منطقة القصيم والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع، ويشارك في تفعيلها وتنظيمها 12 جهة حكومية، وعدد من المؤسسات الأهلية والخاصة، ويمتد 16 يوماً بمتنزه القصيم الوطني، بعريق الطرفية.

وبين أمين منطقة القصيم المشرف العام على المهرجان المهندس محمد بن مبارك المجلي أن المهرجان يجد كل الدعم والمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الذي يؤكد دومًا بضرورة تقديم كل الجهود والطاقات كي يخرج المهرجان بالشكل الأبرز والأمثل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز.

أشار المجلي إلى أن المهرجان يستهدف التغيير النوعي والشامل، كونه يدرك حجم المنافسة الكبيرة بين المهرجانات الموسمية على مستوى المملكة، ويؤمن أن ميدان الترفيه والسياحة، بفضل التوجه المباشر والكبير من قبل الدولة، نحو خلق العديد من الفرص والمناسبات الترويحية والترفيهية.