الموبايل الغرقان .. كيف تنقذ هاتفك المبتل عبر 5 طرق بسيطة!

الموبايل الغرقان .. لا بد أنك صادفت موقفا كاد يصيبك بنوبة قلبية مع هاتفك المبتل بالماء خاصة في مطر الشتاء.

وفي هذا التقرير نعرض عليك كيفية إنقاذ هطول الأمطار أو الوقوع في بركة مياه، فضلا عن حالات انسكاب السوائل عليه في المكتب أو المقهى.

ووفق سكاي نيوز، هناط طرق لإنقاذ الهاتف المبتل بفعل المطر او سقوطه بالماء، نقلا عن مجلة التكنولوجيا “t3n” الألمانية، وهي

– إيقاف الجهاز فورا حتى لا تقع أعطال كهربائية، مع ضرورة خلع البطارية إن أمكن.

– تجفيف الهاتف الذكي، وذلك من خلال تفكيك جسم الهاتف وإخراج بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة.

– كما يمكن لف الهاتف في منشفة ورقية، ثم وضع الهاتف لعدة أيام في كيس بلاستيكي مغلق به أرز جاف غير مطهي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

– عدم استعمال مجفف الشعر أو الفرن أو الميكروويف أو أشعة الشمس الحارقة بغرض تجفيف الموبايل .

– ضرورة عرض الهاتف على الفنيين المتخصصين لاتخاذ إجراءات الإصلاح اللازمة.