أركان للأسر المنتجة في «سحر الجنوب»

هروب ـ البلاد

دشن محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة مساء أمس, فعاليات مهرجان هروب الشتوي «هروب سحر الجنوب» بنسخته الثانية، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة, وذلك بمجمع حدائق قرية الذهب بالمحافظة.

وتجول محافظ هروب والحضور على مختلف الأركان والأقسام المشاركة للجهات الحومية وركن الأسر المنتجة ومعرض الصور الفتوغرافية، مطلعاً على ما يتضمنه من فعاليات متنوعة تشمل البرامج الثقافية والاجتماعية والتراثية والرياضية، إلى جانب البرامج المسرحية وبرامج الأطفال.

وأكد بن لبدة أن فعاليات المهرجان تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن ناصر عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, مشدداً على أن السياحة في محافظة هروب سيكون لها طابع خاص يمتاز بجمال الطبيعة واعتدال الأجواء وتنوع الفعاليات والخدمات المقدمة للزوار والمصافي.

وبيّن أن اللجنة السياحة بالمحافظة تهدف من خلال هذه النسخة لاستقطاب 100 ألف زائر، وعملت على تنوع البرامج والفعاليات واستغلال المواقع السياحية بالمحافظة لإقامة الفعاليات.