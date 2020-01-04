وزارة البيئة تواصل مكافحة الجراد وتطلق مبادرة نثر البذور

الرياض – سامية الغريبي

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فرق الاستكشاف والمكافحة التابعة لها قامت خلال النصف الثاني من ديسمبر الماضي بمسح 171770 هكتارًا، ومعالجة 17296 هكتارًا في الليث والقنفذة بمكة المكرمة، وقلوه والمخواة في الباحة، ومركز سعيدة الصوالحة والحريضة التابعة لمنطقة عسير، وفي أحد المسارحة وبيش والشقيق وأبو عريش وصبيا بجازان، وبعض المحافظات بالرياض والقصيم وحائل.

وأوضحت الوزارة أن حالة الجراد الصحراوي تطورت إلى مستوى التهديد حيث ما زالت عمليات التكاثر ومشاهدة مجاميع الدبا في مختلف الأطوار بالساحل الجنوبي الغربي ما بين مكة المكرمة وجازان، وما زالت الأسراب تهدد جميع مناطق المملكة الداخلة ضمن موسمي التكاثر الشتوي والربيعي، مبينة أن أسراب الجراد الصحراوي المتوقع قدومها من السودان واليمن غزت الموسم الربيعي، وذلك بعدما تمكنت الفرق من مشاهدة ورصد الأسراب في المناطق الوسطى بالمملكة.

وأضافت الوزارة أن هناك جيل آخر من الجراد من التكاثر بجازان وساحل عسير، وذلك ناتج من خلال المجموعات الناضجة التي تمت مشاهدتها بالمنطقة

خلال الفترة من منتصف نوفمبر إلى منتصف ديسمبر2019، مشيرة إلى أن أعمال المكافحة تتم الآن على مجاميع الدبا حديث الفقس والأطوار الأولى بجازان، كما تتم أعمال المكافحة على مجاميع الدبا في الأطوار المتوسطة الناتجة عن الأسراب التي غزت المملكة خلال نهاية نوفمبر الماضي في الليث والقنفذة وقلوه والمخواة والعاصمة المقدسة.

من جهة أخرى أطلقت الوزارة مبادرة “نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية” للعام 1441هـ / 2019م، وذلك بمناسبة هطول أمطار الخير والبركة على أرجاء المملكة.

ويشارك في المبادرة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات والروابط البيئية والأهالي وطلاب المدارس فيما أوضحت الوزارة أن أكثر من ثلاثة أطنان من البذور سيتم نثرها.