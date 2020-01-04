مشاركة واسعة ولمسات جمالية بمهرجان الحمضيات في الحريق

الرياض – البلاد

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الأول، حفل انطلاق مهرجان الحمضيات الرابع بمحافظة الحريق، وقام سموه بجولة في أرجاء المهرجان، مرورًا بالأجنحة المشاركة المتضمنة أجنحة الإدارات والجهات الحكومية والأهلية، مستمعًا لشرح عن ما تقدمه من خدمات للزوار, كما اطلع سموه على أركان الحمضيات بأنواعها، كذلك المعارض المخصصة للمناحل والعسل والتمور، والأسر المنتجة، إضافة إلى المعارض والأركان الأخرى المشاركة.

وقال سموه: “حضرت في الأعوام السابقة واليوم أحضر لأرى ماذا حقق مهرجان الحمضيات هذا العام”، مبينًا أنه وجد أرقامًا محترمة وتقدمًا بارزًا وواضحًا ولمسات جمالية وتعاونًا مشتركًا بين الجميع لإظهار هذا المهرجان بشكل جميل، مهنئًا الجميع على ما وصلوا إليه.

ودعا سموه الجميع إلى مواصلة المسيرة وتحقيق المزيد من النجاحات والأهداف المرجوة، لاسيما وأن ذلك، ما يحث عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- مبينًا أن الجميع يسير في هذا المجال وفق هذه تطلعات وهذه الرؤى.

وعن تحول السوق من مستورد لمصدر بالنسبة للمزارع السعودي قال سموه: ” إن ذلك يعني أن هناك عملًا جادًا يبذل، ويجب أن يحترم كونهم حققوا مكاسب رائعة وتطويرًا مدروسًا ومنهجًا عمليًا واضحًا، مقدرًا سموه لهم ذلك، حاثًا على الاستمرار للأفضل وتقديم الدور الكامل في إبراز المنتجات التي تزخر بها محافظة الحريق.

وتحدث في الحفل المحافظ محمد بن ناصر الجرباء ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور عبدالله الشثري؛ إثر ذلك كرم سموه رعاة المهرجان.