فنون المدينة المنورة تنظم فعالية «حكاية 35»

المدينة المنورة- البلاد

انطلقت أمس الأول في المدينة المنورة فعالية «حكاية 35»، التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، بحضور مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور نايف الثقيل ، وذلك بمقر المركز الثقافي بالمدينة المنورة .

وأكد مدير الجمعية الدكتور يعقوب البشاوري في كلمته، أن الجمعية ستواصل حراكها الثقافي والفني في مختلف المجالات، وأنها ستكمل مسيرة 35 عاما تبنت فيها الجمعية الأدباء والمثقفين والفنانين والموهوبين، مشيرًا إلى أنها شهدت خلال مسيرتها العديد من الفعاليات والمشاركات المشرفة بقيادة المدراء السابقين.

وتوالت فقرات الفعالية بعرض مرئي عن إنجازات الجمعية وفقرات إنشادية وفلكلور شعبي وقصائد شعرية وفي الختام تم تكريم الأندية واللجان والجهات المشاركة والداعمة للفعالية.