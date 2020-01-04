رسميًا: بايرن ميونيخ يتعاقد مع حارس مرمى جديد

أعلن حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بايرن ميونيخ، عن تعاقده مع حارس المرمى الألماني، ألكسندر نوبل، قادمًا من شالكة.

ℹ️ Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020

وحسبما أعلن الفريق البافاري عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، فإن نوبل (23 عامًا) وقّع على عقد يربطه بالنادي لخمس سنوات.

وينتهي تعاقد نوبل مع شالكة بإنقضاء الموسم الحالي، وهو ما سمح له بإبرام عقد مع فريق آخر بانتقالات الشتاء.

من المفترض أن يستكمل نوبل الموسم مع فريقه، على أن ينضم إلى بايرن ميونيخ بداية من الموسم المقبل.

وبحسب تقارير ألمانية فإن نوبل سيكون الحارس الأول لبايرن ميونيخ، إذ سيهم الحارس المخضرم مانويل نوير بالمغادرة.

وكشفت يومية “بيلد” عن نية نوير (34 عامًا) خوض تجربة احترافية جديدة بعد 9 سنوات قضاها في جنبات النادي.