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صفقة المستقبل لبايرن ميونيخ..

رسميًا: بايرن ميونيخ يتعاقد مع حارس مرمى جديد

محمد ابو الوفاaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       4 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلن حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بايرن ميونيخ، عن تعاقده مع حارس المرمى الألماني، ألكسندر نوبل، قادمًا من شالكة.

وحسبما أعلن الفريق البافاري عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، فإن نوبل (23 عامًا) وقّع على عقد يربطه بالنادي لخمس سنوات.

وينتهي تعاقد نوبل مع شالكة بإنقضاء الموسم الحالي، وهو ما سمح له بإبرام عقد مع فريق آخر بانتقالات الشتاء.

من المفترض أن يستكمل نوبل الموسم مع فريقه، على أن ينضم إلى بايرن ميونيخ بداية من الموسم المقبل.

وبحسب تقارير ألمانية فإن نوبل سيكون الحارس الأول لبايرن ميونيخ، إذ سيهم الحارس المخضرم مانويل نوير بالمغادرة.

وكشفت يومية “بيلد” عن نية نوير (34 عامًا) خوض تجربة احترافية جديدة بعد 9 سنوات قضاها في جنبات النادي.

محمد ابو الوفا

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