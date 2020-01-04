تقنية الـ VAR تحضر في منافسات “الإبل” وتعيد شوط “المشالع”

الرياض : واس

حضرت تقنية الفار في منافسات مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم السبت وأعادت شوط المشالع في مسابقة الطبع.

وكانت لجنة التحكيم الخاصة بالطبع استعانت بـتقنية الـ VAR في منافسات شوط “المشالع ” بعد حدوث لبس في عرض المتسابق ذيب الفديع وتحديدا في دائرة المنتصف لذلك تم إعادة الشوط للمتسابقين ذيب الفديع شباب العتيبي وعبيد سعود فهد الخيوط للفصل بينهما.

ويعرف شوط “المشالع ” مسابقة الطبع بجمع القطيعين المتسابقين و” تنويخ” رحولي الإبل في دائرة وضعتها لجنة التحكيم ومن ثم يقوم كل صاحب رحول بالسير فجأة في اتجاه معاكس ومن تسير إبله بمجملها خلف رحلوه يُعد الفائز.

وتُعد مسابقة الطبع أحد المنافسات النوعية التي استحدثتها إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لعرض مهارات طبع الإبل، وتستهدف خلالها المهتمين والمدربين لطبع الإبل لإبراز مدى تجاوب الإبل مع راعيها ومنافسة أهل الطبع على استجابة الإبل لأصواتهم واستجابتها لندائهم بعد قيادتها من الرحول.