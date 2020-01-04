برنامج دعوي في مهرجان جازان الشتوي

جازان-البلاد

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء أمس الأول، حفل انطلاق فعاليات البرامج الدعوية المصاحبة لمهرجان جازان الشتوي الـ 12 “جازان الفل .. مشتى الكل” للعام الحالي 1441هـ ، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين في جازان.

وأعلن سموه افتتاح البرامج الدعوية, معربًا عن سعادته أن تكون بداية برامج المهرجان الشتوي دائمًا بهذه البرامج الدعوية, التي تحمل أهدافًا سامية في نشر العلم والمعرفة والدعوة الصادقة إلى الله تعالى، من قبل علماء ودعاة متخصصين.

ونوه سموه بما تشهده بلاد الحرمين الشريفين من نعم الأمن والأمان ووحدة الصف واجتماع الكلمة، التي تتطلب منا جميعًا شكر المولى، عز وجل، فضلًا عن الحفاظ عليها وتسليمها للأجيال القادمة بكل أمانة وإخلاص، مؤكدًا الدور المهم للعلماء والدعاة في تبصير الناس بكل ما يثار حولهم من فتن تستهدف أمن هذا الوطن واستقراره، متمنيًا كل التوفيق للقائمين على البرامج الدعوية.

وألقى مدير فرع الوزارة بالمنطقة أسامة بن زيد المدخلي كلمة بين أن البرنامج الدعوي المصاحب للمهرجان يشمل تنفيذ 1450 منشطاً دعويًا من ندوات ومحاضرات وملتقيات ودروس مسابقات وفعاليات دعوية مصاحبة تستهدف فئات المجتمع رجالًا ونساءً.

وألقى عضو هيئة كبار العلماء عضو إدارة البحوث العلمية والإفتاء مفتي منطقة عسير الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي, محاضرة تطرق فيها لأهمية الدعوة إلى الله، والتمسك بقواعد ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وفي ختام حفل الافتتاح سلم سموه الدكتور البصيلي هدية تذكارية، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.