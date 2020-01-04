الدولية

الأمم المتحدة تحذّر تركيا من إرسال قوات إلى ليبيا

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       4 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تركيا ، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال جوتيريش في بيان إنّ “أيّ دعم أجنبي لن يؤدّي إلا إلى تعميق الأعمال القتالية وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل”.

وأضاف البيان أنّ “الأمين العام يكرّر التأكيد على أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً”.

وشدّد جوتيريش “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي”.

صحيفة البلاد

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