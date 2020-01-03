نائب أمير الجوف يوجه بخطة استثمارية لجمعية البر

سكاكا- البلاد

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمنطقة بوضع خطة استثمارية للاستثمار لمدة عام.

وناقش سموه لدى ترؤسه في مكتبه بديوان الإمارة أمس الأول الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجمعية سير العمل في الجمعية.

وأوضح نائب رئيس المجلس الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي أن الاجتماع ناقش التقرير المالي والاجتماعي لشهري أكتوبر ونوفمبر والمصادقة عليه، إضافة إلى مناقشة الموازنة التقديرية لعام 2020م والمصادقة عليها، ووافق المجلس على تجديد عقد المدير التنفيذي للجمعية لمدة عام.