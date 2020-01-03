مسح ميداني لقياس مستوى الخدمات بالشرقية

الدمام-حمود الزهراني

أعلن رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، مباشرة المشروع عمليات المسح الميداني التي تستمر على مدى شهر كامل،لرصد نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات من مستوى الخدمات التي تقدمها إدارتي “الطرق والبلديات” بالمنطقة وبحث سبل تطويرهما.

وأضاف سموه :”يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع (حفظهم الله) في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع ضمن خطته لهذا العام كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.

وأشار سمو الأمير فهد بن عبدالله، إلى وقوف 18 باحثاً ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها، في إجراء المقابلات الميدانية مع المستفيدين والمستفيدات من مستوى الخدمات التي تقدمها الإدارتين وذلك وجهاً لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات الياً عبر أجهزة لوحية (أيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من خمسة دقائق لكل مستفيد، والتي تتضمن عدة أسئلة وضعت وفقاً لمعايير علمية دقيقة من قبل فريق الدعم الاستشاري للمشروع بالاتفاق والتنسيق المباشر مع مسئولي الأجهزة الحكومية المستهدفة بالقياس.