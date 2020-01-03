حقيقية انتقال رومارينيو إلى خورفكان الإماراتي

تداولت وسائل إعلام نبأ مفاوضات نادي خورفكان الإماراتي مع محترف الاتحاد، رومارينيو خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وأوضحت التقارير نية خورفكان في دفع مبلغ ضخم من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا.

بيد أن النادي الإماراتي وضع حدًا لانتشار الشائعات من خلال حسابه الرسمي عبر “تويتر”.

ردًا على ما تم نشره في أحد المواقع الرياضية ، غير صحيح ما تم تداوله عن تعاقد خورفكان مع البرازيلي رومارينهو — شركة نادي خورفكان لكرة القدم (@KhorFakkanfc) January 3, 2020

وقال خورفكان في بيان رسمي ما نصه..

“ردًا على ما تم نشره في أحد المواقع الرياضية ، غير صحيح ما تم تداوله عن تعاقد خورفكان مع البرازيلي رومارينهو”.

ويعتبر رومارينيو أحد دعائم الفريق الاتحادي في الموسم الحالي، بعدما دوّن لصالحه على 7 أهداف خلال 13 جولة من الدوري.

وجددت إدارة الاتحاد عقد اللاعب في شهر نوفمبر الماضي بعقد مُحسّن يضمن بقاءه حتّى صيف 2022.