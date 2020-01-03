الرياضة

رومارينيو ما بين البقاء والرحيل..

حقيقية انتقال رومارينيو إلى خورفكان الإماراتي

محمد ابو الوفاaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1441 هـ       3 يناير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

تداولت وسائل إعلام نبأ مفاوضات نادي خورفكان الإماراتي مع محترف الاتحاد، رومارينيو خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وأوضحت التقارير نية خورفكان في دفع مبلغ ضخم من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا.

بيد أن النادي الإماراتي وضع حدًا لانتشار الشائعات من خلال حسابه الرسمي عبر “تويتر”.

وقال خورفكان في بيان رسمي ما نصه..

“ردًا على ما تم نشره في أحد المواقع الرياضية ، غير صحيح ما تم تداوله عن تعاقد خورفكان مع البرازيلي رومارينهو”.

ويعتبر رومارينيو أحد دعائم الفريق الاتحادي في الموسم الحالي، بعدما دوّن لصالحه على 7 أهداف خلال 13 جولة من الدوري.

وجددت إدارة الاتحاد عقد اللاعب في شهر نوفمبر الماضي بعقد مُحسّن يضمن بقاءه حتّى صيف 2022.

محمد ابو الوفا

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