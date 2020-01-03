توظيف 25 من الأيتام وذوي الظروف الخاصة بالشرقية

الدمام-حمود الزهراني

وقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة عقود عمل لمجموعة من المستفيدين والذين تجاوز عددهم 25 مستفيداً تحت برنامج الاستثمار الاجتماعي لتوطين الوظائف وذلك بالشراكة والتعاون مع شركة عبدالعالي العجمي وشركة ميراد الخليج لدعم ومساندة مستفيدي الوزارة من الأيتام وذوي الظروف الخاصة وبعض الأسر الضمانية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن بن فهد المقبل أن الاتفاقية تأتي انطلاقًا لتكامل الجهود وتضافرها بهدف تحفيز التوطين في القطاع الخاص، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، فيما أفاد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة خالد بن أحمد العبيد وصاحب المبادرة بأن الهدف منها تمكين جميع من هم في الدور الإوائية وغيرهم من الحالات التي ترعاها الوزارة ، كذلك المساهمة في رفع معدل التوطين وتحفيز القطاع غير الربحي.